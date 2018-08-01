وردا على عرض ترامب المفاجئ إجراء محادثات بدون شروط مسبقة، قال ظريف، في تغريدة، إن "إيران والولايات المتحدة أجرتا محادثات لسنتين".

وأضاف "توصلنا مع الاتحاد الأوروبي/الدول الثلاث الكبرى في الاتحاد وروسيا والصين إلى اتفاق فريد متعدد الأطراف (الاتفاق النووي). كان يعمل ولا يمكن للولايات المتحدة أن تلوم إلا نفسها لانسحابها منه، ومغادرتها الطاولة".

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن "التهديدات والعقوبات وأساليب العلاقات العامة لن تجدي"، وأضاف "جربوا الاحترام للإيرانيين وللالتزامات الدولية".

وكان ترامب أكد، الاثنين، أنه منفتح على مفاوضات مع القادة الإيرانيين "في أي وقت"، وكرر موقفه، الثلاثاء، بالقول: "لديّ شعور بأنهم سيتحدثون إلينا في وقت قريب جدا".

بينما رد وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، في وقت سابق، على عرض الرئيس الأميركي إجراء حوار مع القادة الإيرانيين، قائلا إن الولايات المتحدة "غير جديرة بالثقة"، في موقف عكس الكثير من التشكيك لدى الإيرانيين إزاء الطرح الأميركي.