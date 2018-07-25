ونقلت صحيفة فاينتيين تايمز الناطقة بالإنجليزية عن حاكم المنطقة قوله إن أكثر من 3000 شخص "في حاجة إلى الإنقاذ"، وبأنه تم العثور على نحو 19 قتيلا وفق ما نقلت رويترز.

وكانت السلطات في لاوس قد أعلنت الثلاثاء أن مئات الاشخاص في عداد المفقودين غداة انهيار سد لتوليد الطاقة الكهربائية لا يزال قيد الانشاء في جنوب البلاد.

وانهار السد الواقع في محافظة اتابيو في جنوب غرب البلاد قرب الحدود مع فيتنام، مساء الاثنين ما أدى إلى اندفاع خمسة مليارات متر مكعب من الماء.

وهناك عشرات السدود قيد التشييد في لاوس التي تصدّر القسم الأكبر من طاقتها الكهرمائية إلى دول مجاورة خصوصا تايلاند.

وعبرت منظمات بيئية منذ سنوات عدة عن قلقها إزاء الطموحات الكهرمائية في لاوس خصوصا بشأن تأثير السدود على نهر ميكونغ والنباتات والحيوانات والسكان والاقتصاد المحلي.



