وقالت شرطة وست ميرسيا في بيان إن الرجال الخمسة اتهموا "بالتآمر لإلحاق أذى جسدي خطير".

وأضافت أن المتهمين سيمثلون أمام المحكمة الأربعاء، وفق ما نقلت رويترز.

ونقل الفتى إلى المستشفى وهو مصاب بحروق خطيرة في ذراعه ووجه، بعد الحادث الذي وقع عند متجر في ورسيستر بوسط إنجلترا السبت.

وغادر الصبي من المستشفى بعد تقديم العلاج اللازم له لكن تداعيات إصابته لا تزال غير معروفة في الوقت الراهن.

وتدرس السلطات البريطانية تشديد العقوبات على الجرائم التي تستخدم فيها المواد الحارقة، وذلك بعد سلسلة حوادث وقعت في لندن خلال الفترة الماضية.