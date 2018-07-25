وقالت الحكومة إنها قد تقدم مساعدات مالية لتزويد المدارس بمكيفات هواء، وأشارت إلى تمديد الإجازات الصيفية التي بدأت هذا الأسبوع بالنسبة لطلاب كثيرين.



وعلى الرغم من أن معظم المدارس في طوكيو بها مكيفات هواء فإن عددا قليلا من المدارس في المناطق الريفية به مثل هذه الأجهزة.



وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء في إفادة صحفية "درجات الحرارة القياسية مستمرة في أنحاء البلاد وأصبحت الإجراءات الطارئة لحماية الطلاب وسلامتهم قضية مهمة".



ونصحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) الناس بشرب الماء باستمرار والبقاء داخل المباني. وبثت الهيئة مقاطع مصورة تتضمن تعليمات بشأن معالجة من يصابون بضربة شمس خفيفة.



واقتربت درجات الحرارة الثلاثاء من 40 درجة مئوية في مدن كثيرة وهو ما يقل بشكل طفيف عن الاثنين عندما سجلت درجات الحرارة 41.1 في مدينة كوماجايا الواقعة شمال غربي العاصمة.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إن من المتوقع أن تخف درجات الحرارة بشكل طفيف هذا الأسبوع مع تحرك منطقة الضغط العالي المسؤولة عنها غربا وشرقا، مما يسمح للهواء الرطب بجلب أمطار على بعض المناطق التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.