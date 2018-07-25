أبوظبي - سكاي نيوز عربية قدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من بينهم تيد كروز وماركو روبيو الثلاثاء، مشروع قانون لمناقشته أمام المجلس يتعلق بفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المتورطين بانتهاك القوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين خلال الصراعات المسلحة.
وسمى مشروع القانون كلا من حزب الله وحركة حماس وتنظيم داعش وبوكو حرام، وحركة الشباب ومنظمة الجهاد الإسلامي. حسب ما أفاد مراسلنا.
واعتبر القانون هذه التنظيمات إرهابية، والأكثر استغلالا للمدنيين خصوصا في ما يتعلق باستخدامهم دروعا مدنية خلال الحروب ومنعهم من الفرار والاحتماء وتعريضهم للخطر الداهم.