أبوظبي - سكاي نيوز عربية قدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من بينهم تيد كروز وماركو روبيو الثلاثاء، مشروع قانون لمناقشته أمام المجلس يتعلق بفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المتورطين بانتهاك القوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين خلال الصراعات المسلحة.