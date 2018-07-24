وجاء تهديد القائد الإيراني الذي لم، يفسر تفاصيل رد الفعل القوي أو كيفية تنفيذه، في وقت تحتدم فيه التصريحات الساخنة المتبادلة بين البلدين.

ورفضت إيران، الاثنين، تحذيرا غاضبا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال إنها تجازف "بعواقب لم يشهدها سوى قلة عبر التاريخ"، إن هي هددت الولايات المتحدة.

ورد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على تهديدات ترامب، بالأسلوب نفسه وعلى المنصة الإلكترونية عينها، في حلقة جديدة من سلسلة التصعيد الكلامي بين الولايات المتحدة وإيران.

وبعد أن كان ترامب توعد إيران، في تغريدة كتبها بحروف كبيرة على تويتر الاثنين، بمواجهة عواقب وخيمة "لم يشهد مثيلها من قبل عبر التاريخ سوى قلة"، لجأ ظريف إلى نفس الأسلوب.

وكتب ظريف، على تويتر، "لم نتأثر (بحروف كبيرة).. سمع العالم قبل عدة شهور تهديدا ربما كان أقوى. ودأب الإيرانيون على سماع تهديدات، لكن أكثر تحضرا، على مدى 40 عاما. نحن موجودون منذ آلاف السنين وشهدنا سقوط إمبراطوريات بما فيها إمبراطورتينا التي امتدت على مدى أطول من عمر بعض الدول".

وقال مسؤولون أميركيون إن تعليقات ترامب جاءت في إطار وابل من الخطابات، فضلا عن المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الضغط على إيران لإنهاء برنامجها النووي ودعمها لجماعات إرهابية وزعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وواجهت إيران ضغوطا أميركية متزايدة وعقوبات محتملة، منذ قرار ترامب في مايو الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ومع الاستياء الشعبي بسبب الاقتصاد الإيراني المتعثر وتراجع العملة واحتمال فرض عقوبات أميركية جديدة صارمة، يأمل كثير من الإيرانيين أن تساهم الخطوات الأميركية في تسريع سقوط النظام.