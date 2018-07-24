وكانت السلطات أعلنت في وقت سابق مقتل 24 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح في الحرائق، وفق ما نقلت رويترز.

وتواجه اليونان موجة حر منذ الأحد، وتوقعت مصلحة الارصاد الجوية أن تصل الحرارة إلى 41 درجة مئوية في وسط البلاد.

ونقلت الأسوشيتد برس عن ستافرولا ماليري المتحدثة باسم إدارة الإطفاء اليونانية قولها إن 156 بالغا و16 طفلا نقلوا إلى المستشفى جراء إصابات، ويقبع 11 من البالغين في حال خطرة.

وأضافت إن رياحا قوية أشعلت النيران التي انتشرت بسرعة في المناطق المأهولة، ما منع الأهالي القاطنين في ديارهم أو في سياراتهم من التمكن من الفرار.

وطلبت اليونان مساعدة من الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الحرائق، حيث ستصل طائرة نقل عسكرية مع 60 رجل إطفاء من قبرص، في حين يتوقع وصول طائرتي إسقاط مياه من إسبانيا.