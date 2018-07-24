وتتهم ساندرز المسؤولين " بالانخراط في السياسة وفي بعض الحالات المطالبة بأجور نقدية مقابل خدماتهم العامة وتصاريحهم الأمنية... وتوجيه اتهامات لا أساس لها" ضد الرئيس.



وكتب عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية كنتاكي السيناتور راند بول، عبر تويتر في وقت سابق الاثنين، إنه يعتزم إثارة قضية إلغاء تصريح برينان الأمني خلال اجتماع مع ترامب.



كان برينان وصف المؤتمر الصحفي الذي عقده ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي بأنه "يرقى للخيانة".