وشوهد الضحايا في بلدة ماتي الساحلية الصغيرة التي تقع شرقي أثينا.



وقالت أجهزة الطوارئ اليونانية في وقت سابق الاثنين، إن شخصا قتل وأصيب 25 آخرون في حرائق غابات مستعمرة منذ ساعات في أماكن مختلفة من البلاد.



وقال مسؤول كبير في المركز الوطني لخدمات الطوارئ الطبية في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن ستة من المصابين على الأقل في حالة خطيرة.



وذكرت خدمة مكافحة الحرائق أنها طلبت المساعدة من دول أخرى.



وقالت متحدثة باسم الخدمة "بسبب شدة الحرائق ومخاطرها تقدمنا بطلب عبر آلية الدفاع المدني بالاتحاد الأوروبي للحصول على مساعدة دولية بأصول جوية وبرية".



وقطع رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس زيارته للبوسنة بسبب الأزمة التي استنفدت قدرات اليونان في مجال إطفاء الحرائق.



وقال تسيبراس "سنفعل كل ما نستطيع للسيطرة عليها". لكنه ألمح إلى أن اندلاع عدة حرائق في وقت واحد تستلزم مزيدا من التدقيق.



وأضاف "أنا قلق من النشوب المتزامن للحرائق في شرق أتيكا وغربها".



ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحرائق.