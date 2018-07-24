وإثر تهديدات ترامب للقادة الإيرانيين الأحد، كتب ظريف "لا شيء يثير الاهتمام! نحن هنا منذ آلاف السنين وشهدنا سقوط إمبراطوريات، بما فيها إمبراطوريتنا (الفارسية) التي استمرت أكثر من بعض البلدان. كن حذرا!".

وبدأ التهديد والوعيد بين الطرفين، الأحد، بعدما حذرت إيران الرئيس الأميركي من عواقب ما وصفته بـ"اللعب بذيل الأسد"، لكن يبدو أن هذه العواقب لم ترعب الأميركيين.

فرد ترامب قائلا "إلى الرئيس الإيراني روحاني. لا تحاول أبدا تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى، وإلا ستعاني من عقبات وخيمة".

وأضاف "لم نعد دولة تتهاون مع كلماتكم المختلة بشأن العنف والموت. كن حذرا!".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة لا تخشى استهداف النظام الإيراني على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن "إيران تدار من شيء يشبه المافيا وليس من قبل حكومة".