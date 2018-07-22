وقالت رويترز إن سيارات طوارئ شوهدت على الطريق الرابط بين كولنسو ووينين، يوم السبت.

وكان سائقو سيارات الأجرة عائدين إلى جوهانسبرغ، بعد تشييع جنازة زميل لهم في كوا زولو ناتال، وفق ما ذكر متحدث باسم الشرطة، الأحد.

وكان السائقون، وهم أعضاء في رابطة سيارات الأجرة في غوتنغ، راكبون في حافلة صغيرة كانت تسير على طول طريق سريع، عندما شن مسلحون مجهولون الهجوم عليهم.

وما تزال دوافع القتل غامضة إلى حدود الساعة.

وسيارات التاكسي هي أكثر وسائل النقل شعبية في جنوب أفريقيا، كما أن العنف شائع بين الجماعات الراغبة في الهيمنة على الطرق المربحة والأكثر دخلا.