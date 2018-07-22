وقالت الشرطة الأميركية إن مارك هوسنكت (65 عاما) قتل الجمعة على يد رجل، يعتقد أنه في الثلاثينيات من العمر، بعد أن أطلق النار صوبه مرتين على الأقل بينما كان يقود دراجة.

وكان هوسنكت، وهو طبيب قلب، في طريقه للعمل بالمركز الذي يضم عددا من المستشفيات والمنشآت الطبية، عندما تعرض لإطلاق النار في المركز الطبي بالمدينة.

وفر المشتبه فيه على دراجته بحسب الشرطة التي لم تقدم بعد دافعا وراء إطلاق الرصاص الذي وقع في وضح النهار في منطقة مزدحمة بالمدينة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هوسنكت كان يعمل في هيوستن منذ حوالي 3 عقود، وعادة ما كان يذهب لعمله على الدراجة. وسبق له أن قام مرة بعلاج الرئيس السابق من عدم انتظام في ضربات القلب.