وقالت صحيفة لوس أنجليس إن هذا الشخص أطلق النار على رجال الشرطة الذين كانوا يطاردونه قبل دخول المتجر في الوقت الذي ركض فيه المتسوقون للاحتماء بعد دوي أصوات إطلاق نار داخل المتجر.

وأظهرت مشاهد تم تصويرها من الجو في محطات (إن.بي.سي لوس انجليس) و(سي.بي.إس لوس انجليس) أشخاصا يفرون من إحدى نوافذ المتجر باستخدام سلم من الحبال وقيام الشرطة بحمل أطفال إلى أماكن آمنة عبر ساحة لانتظار السيارات في حي سيلفر ليك بلوس انجليس.

وبعد مرور أكثر من ساعة على بدء المواجهة ظهر على شاشات التلفزيون بضع رهائن يغادرون المتجر من الباب الأمامي.

وذكرت محطة (سي.بي.إس لوس انجليس) نقلا عن مصدر بالشرطة أنه قبل المواجهة في المتجر قالت تقارير إن المسلح أطلق النار على جدته وصديقته قبل الفرار في سيارته.