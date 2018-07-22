وقالت الشرطة في مدينة ألكسندروبوليس إن قطار خط ألكسندروبوليس - أورمنيو يسير بمحاذاة الحدود اليونانية - التركية على بعد كيلومترات قليلة إلى الشرق.

دهس القطار شخصين لدى سيرهما على القضبان في الساعة 12:50 صباح السبت، فور مغادرته محطة ألكسندروبوليس.

وذكرت الشرطة أن شخصا واحدا لقي مصرعه فيما أصيب الآخر بجروح خطيرة.

غالبا ما يستخدم المهاجرون خلال عبورهم من تركيا إلى اليونان قضبان السكك الحديد للسير ليلا.

أبلغ سائق القطار عن الحادث وتم توقيف القطار.

وبعد دقائق فقط استأنف القطار الرحلة. وفي الساعة 2:20 صباحا، دهس شخصا ثالثا.

لم يتم الكشف عن هويات ولا جنسيات الضحايا.