وقال المتحدث باسم ولاية مكسيكو لوكالة فرانس برس، إن الحادث وقع الجمعة قرب مدينة إيكابيتيك على الطريق السريع الذي يربط بين العاصمة مكسيكو وباتشوكا، مشيرا إلى أن حافلة الركاب اصطدمت بمؤخرة الشاحنة.

وأضاف أن القتلى هم 10 رجال و3 نساء، مشيرا إلى أن 12 من القتلى فارقوا الحياة على الفور، في حين لفظ القتيل الثالث عشر أنفاسه في المستشفى.



ويعتبر الطريق السريع "مكسيكو-باتشوكا" الأكثر ازدحاما في البلاد إذ أن الكثير من المواطنين القاطنين خارج العاصمة يسلكونه يوميا للوصول إلى أعمالهم، كما تسير عليه شاحنات نقل البضائع بأعداد كبيرة.