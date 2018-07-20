وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية بإصابة شخص ثالث في الانفجار ذاته الذي أدى إلى نشوب حريق ضخم في معمل صناعي بالقرب من مدينة خمين، الواقعة بمحافظة مركزي وسط إيران.

ونقلت الوكالة عن مساعد الشؤون السياسية والأمنية لمحافظ "مركزي"، فتح الله حقيقي، قوله أن عناصر الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق، لكنهم ظلوا في المكان لتبريد المنطقة المجاورة ومنع اندلاع أي حرائق أخرى.

وأضاف أن أسباب الحادث مازالت قيد الدراسة، وشدد على أن "الأهم بالنسبة لنا الآن توفير الأمان للأماكن المحيطة بموقع الحريق".

وأشارت "رويترز" بدورها نقلا عن وكالة "تسنيم" أن الانفجار وقع في صهريج لتخزين النفط.

وتقع خمين في جنوب محافظة مركزي وسط إيران، ويبلغ عدد سكانها 105 الف نسمة.