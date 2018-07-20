وتتردد الحكومة الأميركية في الإعلان عن مثل هذه العمليات الأجنبية خشية أن يعتبر الكشف عنها إخلالا بالتوازن في أي انتخابات.

وقال وزير العدل الأميركي رود روزنشتاين في تصريحات بمنتدى آسبن للأمن في كولورادو، الخميس، وهو يعلن عن السياسة الجديدة، إن تحذير الرأي العام الأميركي من التضليل يمكن أن يساعد في الحد من أضراره ويتيح للناس فرصة اتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى معلومات أفضل، وفق ما نقلت رويترز.

وتابع: "كشف الخطط للجماهير طريقة مهمة لتحييدها. من حق الشعب الأميركي أن يعرف إن كانت حكومات أجنبية تستهدفه بالدعاية".

وثار جدل هذا الأسبوع بسبب عدم إقدام الرئيس دونالد ترامب على مواجهة نظيره الروسي فلاديمير بوتن علانية بشأن مسألة تدخل موسكو في انتخابات 2016 خلال اجتماعهما في هلسنكي.

وتأتي السياسة التي أعلن عنها روزنشتاين ضمن تقرير أصدره فريق معني بالإنترنت والتكنولوجيا الرقمية تابع لوزارة العدل جرى تشكيله في فبراير.

ويتضمن التقرير توجيهات للوزارة بشأن متى ينبغي إبلاغ الجماهير والمجموعات الخاصة والشركات بحدوث هجمات سرية.

ونبه روزنشتاين إلى أن قدرة الوزارة على الكشف عن العمليات الأجنبية قد تعرقلها مخاوف تتعلق بحماية مصادر المعلومات وسبل الوصول إليها.