وجاءت الخطوة الروسية بعد أيام قليلة من قمة جمعت رئيس البلاد فلاديمير بوتن بنظيره الأميركي دونالد ترامب، وسط آمال بأن يفتح الاجتماع أبواب التهدئة بين البلدين، ويخفض من حدة المنافسة بينهما.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الصاروخ "سرمات" العابر للقارات قد تم اختباره في مجمع "أفانغراد".

ويتميز الصاروخ بسرعة تفوق سرعة الصوت بعشرين مرة، وهو قادر على بلوغ أي مكان في العالم، سواء كان ذلك في القطب الجنوبي أو الشمالي.

ويصل وزن "سرمات" إلى مئتي طن، وبمقدوره حمل رؤوس نووية، كما يصعب رصده من قبل الأعداء.

وكان بوتن قد أعلن عن الصاروخ في مارس الماضي، وقال إن الخطوة جاءت ردا على نشر صواريخ على مقربة من حدود روسيا، وأوضح أن تطوير الأسلحة في بلاده لا يستهدف أي جهة في الخارج، كما أنه لن يستعملها أبدا في عملية هجومية.