ولدى سؤال كوتس خلال منتدى أسبن الأمني في كولورادو عن تصريح جون بولتون مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، بأن كوريا الشمالية يمكنها نزع السلاح النووي خلال عام، قال "الأمر ممكن فنيا، لكن على الأرجح لن يحدث".



وأضاف "أعتقد أن وزير (الخارجية مايك) بومبيو قال بوضوح إن هذا صعب، سوف يستغرق هذا بعض الوقت... لقد توقع إطارا زمنيا أطول أمدا... لكن العملية أكثر تعقيدا مما يظن أغلب الناس". بحسب رويترز.



إلى ذلك، طلبت روسيا والصين الخميس من واشنطن معلومات إضافية بشأن طلب أميركي لوقف تسليم شحنات النفط في عام 2018 إلى كوريا الشمالية على أساس أنها تجاوزت حصص الاستيراد التي حددتها الأمم المتحدة، وفقا لدبلوماسيين. حسب ما نقلت فرانس برس.



وفي الواقع، فإن طلب المعلومات هذا يعرقل عملية بدأتها واشنطن نهاية الأسبوع الماضي لبدء الحظر على تصدير المشتقات البترولية المكررة إلى كوريا الشمالية اعتبارا من الخميس.