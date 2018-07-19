وكانت أثينا قالت الأسبوع الماضي، إنها طردت اثنين من الدبلوماسيين الروس ومنعت اثنين آخرين من دخول البلاد.

وجاء طرد الدبلوماسيين بسبب محاولتهم رشوة مسؤولين وتأجيج الاضطرابات لإحباط اتفاق يسمح لمقدونيا بالانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

ووجهت اليونان الشهر الماضي دعوة للافروف لزيارتها في سبتمبر، لكن العلاقات توترت منذ ذلك الحين بسبب الخلاف الدبلوماسي.