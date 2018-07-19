وأظهر المؤشر العالمي أن واحدا من بين كل 10 أشخاص في كوريا الشمالية يعيش في عبودية، ويجبر معظمهم على العمل من أجل الدولة.

وأشار التقرير إلى أن استخراج الفحم وتصديره هو المجال الأكثر إثارة للقلق.

ويقدر التقرير بأن 40.3 مليون شخص عاشوا في عبودية حديثة في عام 2016، وألقى الضوء على دور الأنظمة القمعية "حيث يجبر السكان على العمل لدعم الحكومة".

وتضمن المؤشر إريتريا وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وأفغانستان وموريتانيا وجنوب السودان وباكستان وكمبوديا وإيران باعتبارها أسوأ الدول بعد كوريا الشمالية.

وضعت المؤشر مؤسسة "ووك فري" المناهضة للعبودية، التي أسسها ملياردير التعدين الأسترالي أندرو فورست.