وكانت الأرجنتين قد فتحت تحقيقا منذ أعوام في هذه الشبكة، التي تنشط في المثلث الحدودي المشترك بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي.

وأمرت السلطات بتجميد جميع أموال وأصول هذه الشبكة وفقا لقوانين محاربة الإرهاب الأرجنتينية.

وأعلنت وحدة المعلومات المالية الأرجنتينية أن 14 شخصا ضمن هذه الشبكة كانوا يعبرون الحدود من البرازيل دون الإفصاح عما يحملونه من أموال ويقومون بتصريف ما يزيد عن 10 ملايين دولار في أحد الكازينوهات كوسيلة لتمويل مليشيا حزب الله الإرهابية.

وأضاف بيان أصدرته الوحدة أن مجموعة بركات، أو عشيرة بركات كما تعرف أيضا، متورطة إضافة إلى تمويل الإرهاب في جرائم تهريب وتزوير الأموال والوثائق وتجارة المخدرات والابتزاز وتجارة السلاح وتبييض الأموال.

يذكر أن رئيس مجموعة بركات، أسعد أحمد بركات، مصنف ضمن لائحة الإرهاب الأميركية منذ عام 2004.