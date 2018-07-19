وظهر الاقتراح على السطح خلال القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتن الاثنين.

وسيكون أي قرار تتخذه واشنطن بالمساعدة في محاكمة خصم لموظفين حكوميين سابقين في الخارج تحولا مدهشا في السياسة الأميركية.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في إفادة صحفية مقتضبة: "سيجتمع الرئيس مع فريقه وسنعلمكم عندما يكون لدينا إعلان بهذا الشأن".

وكان ترامب قد أشار خلال قمة هلسنكي إلى أنه سيسمح لمحققين أميركيين بحضور استجواب 12 ضابطا بالمخابرات الروسية واجهوا اتهامات، الجمعة، بشأن مزاعم شن هجمات إلكترونية للتدخل في الانتخابات الأميركية عام 2016، إذا ما تسنى للروس الشيء نفسه في الولايات المتحدة مع أشخاص على صلة بالمستثمر الأميركي بيل براودر.

وكان براودر قد قال إنه ساهم في كشف فساد في روسيا.

وأدرج مكتب النائب العام الروسي، الأربعاء، أسماء أميركيين يريد استجوابهم بسبب "أنشطة غير قانونية"، ومن بينهم مايكل مكفول الذي كان سفيرا للولايات المتحدة في روسيا خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.