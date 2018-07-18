وتسلم رفات الجنود، الذين قتلوا في الحرب الكورية بين عامي 1950و1953، كان واحدا من الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمة 12 يونيو بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة.

وكشف بومبيو عن خطة لإجراء محادثات بعد زيارة بيونغ يانغ هذا الشهر ووصفها بأنها إحدى القضايا التي حقق فيها الجانبان تقدما، رغم أن الشمال اتهم وفده بتقديم مطالب "بأسلوب العصابات" فيما يتصل بنزع السلاح النووي خلال الزيارة.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجوبية (يونهاب) أن مسؤولين من واشنطن وبيونغ يانغ اجتمعوا على الحدود بين الكوريتين يوم الأحد لمناقشة تسليم الرفات.

وقال بومبيو في بادئ الأمر إن الجانبين اتفقا على إجراء محادثات بشأن الرفات الأميركية يوم الخميس، لكن لم يظهر أي مندوب من كوريا الشمالية على الحدود.