وقالت وكالة أنباء الأناضول إنه تم انقاذ نحو مئة راكب لم تعرف نقطة انطلاقهم ولا وجهتهم، موضحة أن المركب غرق قبالة مدينة غالوزا (ييني أرنكوي بالتركية).

وأضافت الوكالة أن فرق الإنقاذ تقوم بالبحث عن المفقودين، بعد غرق المركب الذي لم تعرف أسبابه، أو هوية الأشخاص الذين كانوا على متنه.

وقبرص مقسومة منذ 1974 عندما غزا الجيش التركي ثلثها الشمالي، وذلك ردا على انقلاب للقبارصة اليونانيين، كان هدفه إلحاق الجزيرة باليونان.

وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن قبرص تحتل المرتبة الرابعة بين دول الاتحاد الأوروبي، في عدد المهاجرين، بالمقارنة مع عدد السكان.



