وظهر الفتية، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما ومدربهم البالغ من العمر 25 عاما، في بث تلفزيوني من إقليم تشيانغ راي الشمالي، ومن حولهم أطباء وأقارب وأصدقاء ارتدى بعضهم ملابس باللون الأصفر التقليدي.

وارتدى الفتية قمصان قمصانا عليها رسم باللون الأحمر لخنزير بري، وحمل كل منهم كرة ضمها إلى صدره وانحنى برأسه أثناء مروره أمام الحضور، قبل أن يتناقلوا الكرات في حركات بسيطة بالمكان.

ووضعت لافتة كتب عليها "إعادة الخنازير البرية إلى ديارها"، بمكان استقبالهم الذي صمم كنسخة مصغرة من ملاعب كرة القدم.

ووقفت حشود من الإعلاميين والمارة خلف الحواجز لدى وصول أفراد الفريق في حافلات صغيرة من المستشفى، الذي ظلوا به منذ أن تضافرت الجهود الدولية لإنقاذهم من الكهف المغمور بالمياه الذي حوصروا داخله.

وقال سوتيتشاي يون، مقدم برنامج مدته 45 دقيقة بثته عشرات القنوات على الهواء مباشرة، "اليوم سنحصل على إجابات على أسئلتنا من الفتية أنفسهم".

وقال مدير المستشفى إن أوزان الأطفال زادت ثلاثة كيلوغرامات في المتوسط، وخضعوا لتدريبات لبناء الثقة قبل ظهورهم اليوم. وقال مسؤولون إن الأطفال والمدرب سيجيبون على أسئلة أرسلها الصحفيون مسبقا.

ودعا تاواتشاي تايكايو، المسؤول بوزارة العدل، إلى احترام خصوصية الأطفال بعد خروجهم من المستشفى، كي لا يؤثر الاهتمام الإعلامي بهم على صحتهم العقلية، وقال "لا نعرف الجراح التي يحملها الأطفال في قلوبهم".