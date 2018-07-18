وذكر أطباء أن حالتهم الصحية باتت مستقرة، ولا يعانون سوى من بعض الإصابات الطفيفة.

وعقد الصبية الـ 12 ومدربهم (25 عاما) مؤتمرا صحفيا قبل العودة لمنازلهم، في مبنى حكومي.

وظهر الصبية، الذين تم إنقاذهم من الكهف في مؤتمر صحفي، وقوبلوا بتصفيق حاد من وسائل الإعلام وزملائهم.

وقدم الصبية عرضا موجزا لمهارات التعامل مع الكرة في ملعب كرة مصغر خاص أقيم في القاعة، حيث التقوا وسائل الإعلام، ثم احتضنوا زملائهم وأصدقائهم قبل أن يجلسوا أمام أطباء وآخرين ساعدوهم أثناء محنتهم.

وتلقى الأطباء الأسئلة الأولى ثم قالوا إن 12 صبيا بصحة جيدة جسدا وعقلا، وأنهم زادوا نحو 3 كيلوغراما في المتوسط منذ تم إنقاذهم من الكهف الأسبوع الماضي.

يكر أن "صبية الكهف" فقدوا متوسط 4 كيلوغرامات خلال أكثر من أسبوعين أثناء الحصار في الكهف.