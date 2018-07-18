ويأتي هذا التحرك القضائي بعد أن نشر زعيم حزب الشعب الجمهوري في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رسما كاريكاتوريا يسخر من الرئيس أردوغان، لإظهار التضامن مع طلاب أوقفوا للسبب نفسه.

وقبل أسبوعين، ألقي القبض على 4 طلاب من جامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة بتهمة إهانة أردوغان، إذ رفعوا رسما كاريكاتوريا بعنوان "عالم الطيب" (في إشارة للرئيس أردوغان)، أثناء حفل تخرج الجامعة.

تجدر الإشارة إلى أن الكاريكاتير يعود إلى أكثر من 10 أعوام، وحينها قالت المحكمة إن المسألة هي حرية تعبير عن الرأي ولا تتعلق بتشويه سمعة الرئيس.