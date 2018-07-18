وقال ترامب للصحافيين "المباحثات مستمرة وتجري بشكل جيد جدا". وأضاف "لا حدود زمنية لدينا. وليست هناك سرعة مُحددة".

وأشار ترامب إلى أنه ناقش قضية كوريا الشمالية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الإثنين خلال قمتهما في هلسنكي.

والتقى الرئيس الأميركي الزعيم كيم في 12 حزيران/يونيو في قمة غير مسبوقة في سنغافورة وقّعا خلالها وثيقة تعهدا فيها "العمل نحو نزع السلاح النووي بشكل تام من شبه الجزيرة الكورية".

لكن الاتفاق لم يذكر جدولا زمنيا للعملية أو كيفية تنفيذها.

وبعد أكثر من شهر على التوقيع لم يتم الإعلان عن أي تقدم ملموس على هذا الصعيد.

وأكدت إدارة ترامب قبل قمة سنغافورة أن نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية يجب أن يبدأ "بدون تأخير"، وبعد القمة ذكرت أن العملية ستبدأ "سريعا جدا".

وبعد يوم من انتهاء القمة أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ان معظم عمليات نزع السلاح النووي ستنتهي مع نهاية ولاية ترامب عام 2020.