وكانت الاستعادة الكاملة لخط الاتصالات العسكرية "الغربي" جزءا من اتفاقية المحادثات العسكرية العامة، التي عقدتها الكوريتان في الشهر الماضي، كأول محادثة من نوعها في أكثر من عقد من الزمان.

يذكر أن الخط الغربي، وهو أحد الخطوط الساخنة، تم تعليقه في عام 2016 عقب إغلاق سول للمجمع الصناعي بين الكوريتين في مدينة كيسونغ الحدودية الشمالية، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء في كوريا الجنوبية.

وقد تم إعادة توصيل خط الهاتف في يناير الماضي قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ، التي شاركت فيها بيونغ يانغ.

ومن المقرر أن تعيد الكوريتان توصيل الخط الشرقي، وهو الخط الثاني الساخن، الذي تم إغلاقه في عام 2011 وسط توترات عسكرية، ومن ثم تم قطعه بالكامل بسبب حريق هائل في عام 2013.