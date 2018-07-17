وتسمم بريطانيّان اثنان في الآونة الأخيرة بغاز نوفيتشوك الذي كان موضوعا داخل زجاجة صغيرة، في وقت يواصل المحققون البريطانيون تحقيقهم في هذه القضية.

وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية، قال بوتن إن لندن لم تقدم أي دليل في القضية، مضيفا "نود أن نرى أدلة موثقة. لكن لا أحد يعطينا دلائل".

وتابع "لا نرى سوى اتهامات لا أساس لها"، متسائلا "لماذا يتم ذلك بهذه الطريقة؟ لماذا يجب أن تصبح علاقتنا أسوأ من هذا؟".

ولم تتمكن الشرطة من تحديد ما إذا كانت عينة نوفيتشوك التي سممت البريطانيَّين راولي وستورغيس، هي العينة نفسها التي استُخدمت ضد سكريبال وابنته. لكنها قالت إنها تنظر في علاقة محتملة بين العينتين.