وقال قائد القوات جون نيكولسون في بيان صادر عن مقر القوة في واشنطن "إن الولايات المتحدة ليست بديلا عن الشعب الأفغاني أو الحكومة الأفغانية".

وأضاف نيكولسون "أسيء تفسير إعادة تأكيدي لتصريحات وزير الخارجية مايك بومبيو بأن أي محادثات سلام ستتضمن مناقشة حول القوات الدولية وان الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع طالبان والحكومة الأفغانية والشعب الأفغاني".

من جهته أشار المتحدث باسم مهمة قوات (ناتو) في أفغانستان مارتن أودونل الى ان الولايات المتحدة تستكشف كافة السبل لتحقيق تقدم في عملية السلام وذلك بالتشاور الوثيق مع الحكومة الأفغانية موضحا في المقابل ان تلك العملية "تبقى داخلية وتتم بقيادة أفغانية".

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرت الدبلوماسيين بالعمل من أجل محادثات مباشرة مع طالبان في محاولة لإطلاق المفاوضات.