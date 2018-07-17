وقالت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية، إن المسؤولين في مدينة بندر عباس الساحلية، جنوبي البلاد، اعتقلوا 8 نساء و36 شخصا آخرين، من مستخدمي تطبيق "إنستغرام"، لقيامهم بمشاركة ما اعتبره المسؤولون "صورا ومقاطع غير لائقة".

وتمت حملة الاعتقالات في استوديوهات للتصوير، وصالونات للتجميل، وشركات لتنظيم حفلات الزفاف، حسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت الشرطة إنهم "يدمرون الفضيلة العامة، من خلال النشر المنظم للأنشطة المناهضة للثقافة".

وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت المراهقة مائدة حجابري (18 عاما)، بداية يوليو الجاري، بعدما نشرت مقاطع مصورة لها وهي ترقص على إنستغرام، جذبت عشرات الآلاف من المتابعين.

وتضامنا مع الفتاة، نشرت إيرانيات، مقاطع مصورة لهن وهن يرقصن دون غطاء رأس في الأماكن العامة في إيران، من بينها العاصمة طهران، في تحد للسلطات التي اعتقلت حجابري.

يشار إلى أن إيران تحجب بالفعل "فيسبوك" و"تويتر" ومواقع تواصل اجتماعي أخرى، رغم أن كثيرا من الإيرانيين يمكنهم الولوج إليها عبر خادم وسيط (بروكسي) وشبكة خاصة افتراضية (في بي إن).