وقال ترامب ردا على أسئلة الصحفيين مع انضمام مسؤولين كبار إلى الرئيسين لإجراء محادثات إضافية إنها "بداية جيدة جدا".

ووصف الرئيس الأميركي اجتماعه مع بوتن على انفراد اليوم بأنه "بداية طيبة".

وأدلى ترامب بتصريحه المقتضب هذا أمام صحفيين على مائدة اجتماعات محاطة بكبار المسؤولين في بداية "غداء عمل" أعقب لقائه مع بوتن لمدة ساعتين خلف أبواب مغلقة، لم يحضره معهما سوى مترجميهما.

ويجري الرئيس الأميركي في هلسنكي أول قمة له مع بوتن منذ وصوله إلى البيت الأبيض في يناير 2017، ودافع ترامب منذ حملته الانتخابية عن التقارب مع موسكو.

وكان ترامب قد بدأ جلسة المباحثات العلنية التي يترقبها العالم بتهنئة نظيره الروسي على بطولة كأس العالم التي انتهت الأحد، واعتبرها بطولة رائعة، مشيدا بنجاحها.

وقال ترامب إن محادثاته مع بوتن ستتناول "كل شيء بدءا من التجارة ومرورا بالشؤون العسكرية والصواريخ (وانتهاء) بالصين. سنتحدث قليلا عن الصين وصديقنا المشترك الرئيس شي (جين بينغ)".