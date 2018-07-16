وقالت الشرطة إن ضباطا متخفين كانوا يلاحقون شخصا مشتبها به في جريمة قتل طالب جامعي، عندما فتح الرجل النار عليهم بشكل مفاجئ ببندقية، وفق ما نقلت "رويترز".

وأوضح قائد الشرطة، ريك سميث للصحفيين قرب موقع إطلاق النار: "كنا نبحث عنه طيلة الأسبوع. كانت هذه أول مرة تقع أنظارنا عليه".

وأصيب خلال عملية الشرطة ثلاثة من أفرادها، ونقلوا للمستشفى في حالة مستقرة.

وتوصل أفراد الشرطة للمشتبه به خلال تحقيقهم في واقعة سرقة وقتل شاراث كوبو، وهو طالب كان يبلغ من العمر 25 عاما من الهند، كان يدرس في جامعة مدينة "ميزوري-كانساس" وقُتل في إطلاق نار قبل أسبوع في مطعم بمدينة كانساس.