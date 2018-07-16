وكان قرار استبدال الجنرال داكو ونائبه البوركيني الكولونيل يايا سيري، قد اتخذ خلال قمة لمجموعة الدول الخمس الاقليمية التي تضم موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، في الثاني من يوليو في نواكشوط، على هامش قمة للاتحاد الإفريقي، كما ذكر مشاركون، لكنه لم يعلن رسميا.

وتلي هذه الخطوة بعد اعتداء ارتكبته مجموعة متطرفة في 29 يونيو، ضد مقر قيادة القوة المشتركة في سيفاري بوسط مالي، وأسفر عن ثلاثة قتلى منهم عسكريان ماليان من هذه القوة، بالإضافة إلى المهاجمين الاثنين، قبل ثلاثة أيام من هذا الاجتماع في حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر رسمي موريتاني إن "الجنرال حنينا ولد سيدي قد عين رسميا قائدا للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس".

وسبق للجنرال ولد سيدي أن ترأس في بلاده أجهزة الاستخبارات العسكرية.