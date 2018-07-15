وقالت ماي في مقال نشرته صحيفة "ميل أون صنداي": "رسالتي للبلاد في نهاية هذا الأسبوع بسيطة ألا وهي أن علينا التركيز بشكل ثابت على الجائزة".

وأضافت: "إذا لم نفعل ذلك نخاطر بأن ينتهي بنا الأمر بألا يكون هناك خروج من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق"، وفق ما نقلت "رويترز".

وكان وزيران كبيران قد استقالا الأسبوع الماضي احتجاجا على خطط ماي للتجارة مع الاتحاد الأوروبي بعد انسحاب بريطانيا من التكتل المقرر في مارس المقبل.

وتعرضت خطة ماي بعد ذلك لانتقاد خلال مقابلة صحفية للرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو موقف تراجع عنه خلال اجتماع مع رئيسة الوزراء الجمعة.

وكتبت ماي أيضا أن بريطانيا ستتخذ موقفا متشددا في جولة المفاوضات التالية مع الاتحاد الأوروبي، وقالت: "إن بعض الناس يسألون عما إذا كان اتفاق خروجنا من الاتحاد الأوروبي مجرد نقطة بداية لتراجعنا".

وتابعت : "دعوني أكون واضحة. اتفاق خروجنا من الاتحاد الأوروبي ليس قائمة رغبات طويلة يستطيع المفاوضون الانتقاء منها والاختيار. إنها خطة كاملة بمجموعة من النتائج غير القابلة للتفاوض".