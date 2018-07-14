وبينما كانت الدراجات النارية تجري الاستعراض الذي شاهده الآلاف، اصطدمت دراجتان ناريتان في حادث محرج أمام أنظار الجميع.

وشارك في الاستعراض طائرات مقاتلة عبر عروض الألعاب البهلوانية فوق باريس، فيما قدمت القوات عرضا في شارع الشانزليزيه.

ووقع ماكرون ميزانية الجيش الجديدة عشية العرض، والتي تهدف إلى رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للوفاء بوعوده لحلف الناتو.

وتعد هذه الزيادة كانت مقررة منذ فترة طويلة، لكنها جاءت بعد قمة الناتو المثيرة للجدل والتي هاجم فيها الرئيس دونالد ترامب الحلفاء لعدم إنفاقهم ما يكفي على الدفاع.

وجرى نشر 110 ألف جندي وشرطي في جميع أنحاء فرنسا لحماية احتفالات يوم الباستيل، بعد هجوم نيس عام 2016 والذي أسفر عن مقتل 86 شخصا.