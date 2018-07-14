وحسب ما نقله موقع "بيزنيس إنسايدر"، فإن الطائرتين الروسيتين، يعتقد أنهما قاذفتين للقنابل، أمضتا أكثر من 3 ساعات في إحدى مناطق الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية.

ورفض كل المسؤولين في وزارة الدفاع الكورية إعطاء تفاصيل بشأن عدد الطائرات العسكرية الكورية الجنوبية، التي تم إرسالها للقيام بمهمة الاعتراض.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن طائرتين روسيتين من طراز (TU-95) رافقتهما مقاتلات من طراز (Su-35)، حلقتا فوق المياه الدولية لبحر اليابان والبحر الأصفر والجزء الشرقي من المحيط الهادئ.

كما ذكر الجيش الروسي أن مقاتلات كورية من طراز (F-15) و (F-16)، إلى جانب طائرات حربية يابانية من طراز (F-2A)، رافقت الطائرات الروسية "في بعض مراحل الرحلة".