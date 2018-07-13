ويأتي ذلك قبل ثلاثة أيام من القمة المقررة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي في 16 يوليو.

ووضع قائمة الاتهامات المحقق الخاص روبرت مولر، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) السابق الذي يحقق في مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأخيرة.

وصرح روزينشتاين للصحفيين أن الضباط العسكريين الروس متهمون بـ"التآمر للتدخل في انتخابات الرئاسة 2016" بما في ذلك قرصنة رسائل إلكترونية للحزب الديموقراطي قبل الانتخابات.

وأضاف أن "11 من الضباط اتهموا بالتآمر لقرصنة أجهزة كمبيوتر وسرقة وثائق ونشر تلك الوثائق بنية التدخل في الانتخابات".

وأضاف أن أحد هؤلاء إضافة إلى المتهم الثاني عشر متهمان بالتآمر لاختراق أجهزة كمبيوتر مؤسسات مشاركة في إدارة الانتخابات".

وقال روزينشتاين إنه أطلع ترامب على لائحة الاتهام.