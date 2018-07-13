وحصل مشروع القرار على الحد الأدنى من الموافقة بواقع 9 أصوات، الجمعة، فيما امتنع باقي الأعضاء الستة في المجلس عن التصويت.

بالإضافة إلى الحظر الفوري المفروض على التسليح، يفرض مشروع القرار حظر سفر وتجميد أصول على نائب وزير الدفاع الحالي ورئيس الجيش السابق.

وبدورها، حثت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، على تبني القرار قبل التصويت، قائلة إن وقف إطلاق النار قد تم انتهاكه بشكل متكرر، وإنه من أجل "وقف العنف، نحتاج إلى وقف تدفق الأسلحة التي تستخدمها الجماعات المسلحة لقتال بعضها بعضا ولترويع الشعب".