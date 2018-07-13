وذكرت صحيفة "دي فيلت" ووسائل إعلام أخرى بأن سامي أ.، الذي تم حجب لقبه لدواعي الخصوصية، أعيد إلى تونس صباح الجمعة على طائرة تجارية.

وجاء الترحيل رغم قرار في اللحظة الأخيرة من محكمة غيلزنكيرشن الإدارية أنه يجب الإبقاء عليه في ألمانيا حتى تتلقى برلين ضمانات بأنه لن يواجه التعذيب في وطنه.

وأبلغت المحكمة الصحيفة الألمانية بأنه من المحتمل أن سلطات الترحيل لم تتلق الحكم في الوقت المناسب.



وكان المساعد السابق يعيش منذ عدة سنوات مع زوجته وأطفاله في مدينة بوخوم الغربية.

واعتبرت السلطات الألمانية أن سامي أ.، 42 عاما، وهو حارس شخصي سابق لرئيس تنظيم القاعدة، خطرا ، وتم احتجازه في يونيو.