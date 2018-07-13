وذكر ترامب، الذي وصل بريطانيا الخميس، لصحيفة "الصن" البريطانية أن الاحتجاجات المزمعة ضده في لندن ومدن بريطانية أخرى جعلته يشعر بأنه غير مرحب به لذا فإنه سيتجنب التواجد في العاصمة بقدر المستطاع.

وأوضح للصحيفة: "أعتقد أنه عندما يطلقون المناطيد ليشعروني بأنني غير مرحب بي فلا سبب لدي للذهاب للندن".

وأضاف: "كنت أحب لندن كمدينة. لم أزرها منذ مدة طويلة. لكن عندما يجعلونني أشعر بعدم الترحيب فلماذا أزورها؟".

ويخطط المحتجون إلى نقل المنطاد إلى اسكتلندا، وبالضبط إلى منتجع تيرنبيري للغولف، الذي يقيم فيه حاليا ترامب، لكن الشرطة قالت إنها لن تسمح لهم بذلك، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووصل ترامب، الخميس، إلى بريطانيا في زيارة رسمية التقي خلالها رئيسة الوزراء تيريزا ماي، في وقت تشهد حكومة ماي أزمة من جراء استقالة اثنين من وزرائها.

وتعد الزيارة جزء من جولة أوروبية ستختتم بقمة تاريخية ثنائية بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين في هلسنكي.