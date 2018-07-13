أضاف غوتيريش في مؤتمر صحفي أن من مصلحة الأمم المتحدة أن "تدعم ذلك المسعى"، الذي يعد ضروريا من أجل السلم والأمن العالميين.

وأوضح كذلك أن جميع أجهزة الأمم المتحدة ما زالت متاحة للمساعدة، بما فيها الوكالة الدولة للطاقة الذرية.

ذكر أمين عام الأمم المتحدة أيضا أن "هذه عملية معقدة. إنها مفاوضات صعبة. واعتقد أنه ستكون هناك حتما بعض التقلبات على الطريق".

وتابع قائلا "نحتاج إلى المثابرة، ونطلب من جميع الدول في المنطقة المساهمة في تسهيل الأمر من أجل إبرام اتفاقات" حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بطريقة سلمية، على حد قوله.