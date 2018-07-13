ونقلت المحطة عن شرطة ويلتشاير قولها "نتعامل حاليا مع واقعة في شارع كاسل في سالزبري تتعلق برجل في الثلاثينات من عمره".

وأضافت الشرطة "بالنظر إلى الأحداث التي وقعت في سالزبري وأمزبري نتخذ إجراءات احترازية صارمة لضمان السلامة العامة".=

وقالت الشرطة البريطانية الأسبوع الماضي إن شخصين من بلدة قريبة من سالزبري تسمما بغاز نوفيتشوك وهو نفس غاز الأعصاب الذي تسمم به سكريبال وابنته.

من ناحية أخرى، قالت الشرطة إنها رفعت طوقا أمنيا كانت قد فرضته في مدينة سالزبري، مضيفة "يمكننا الآن أن نؤكد عدم وجود ما يستدعي القلقلا على صحته ولا بالنسبة للعامة".