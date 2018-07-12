ووصف ترامب الرسالة التي نشرها على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" بـ"رسالة لطيفة للغاية" وقال إن "تقدما كبيرا يحرز"، وفق ما أوردت "أسوشيتد برس".

وتحمل الرسالة تاريخ 6 يوليو الجاري، وتتزامن مع زيارة كان يقوم بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى عاصمة كوريا الشمالية.

وبدا أن تقدما ضئيلا أحرز فيما يتعلق بصياغة تفاصيل التزام كوريا الشمالية بـ"نزع السلاح النووي بالكامل"، وقطع كيم الالتزام على نفسه عندما التقى ترامب في سنغافورة الشهر الماضي.

كما وافق كيم على إعادة رفات جنود أميركيين قتلوا إبان الحرب الكورية قبل ستة عقود.



ورفض مسؤولون أميركيون التعليق على تقارير أفادت بأن كوريا الشمالية لم تحضر محادثات كانت مقررة في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين لمناقشة مسألة الرفات.