وقال ترامب أيضا إن إيران تعامل الولايات المتحدة بمزيد من الاحترام، رغم أنه لا يوجد دليل يدعم ادعاء ترامب.

وكان ترامب أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في وقت سابق من هذا العام، وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية التي تم رفعها بموجب اتفاق بين إيران و6 قوى عالمية، من بينها الولايات المتحدة، في مقابل فرض قيود على برنامج إيران النووي.

وسئل ترامب عن إيران في المؤتمر الصحفي، حيث أكد إن إيران تشعر بقدر كبير من الألم، مؤكدا أن طهران "ستتصل بي في وقت ما وستطلب مني إبرام صفقة، وسنعقد صفقة".