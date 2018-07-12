وأعلنت الحكومة الخميس عن حصيلة جديدة لقتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية، بلغت 199 شخصا على الأقل.

ونقلت "فرانس برس" عن المتحدث باسم الحكومة يوشيهيد سوغا قوله خلال مؤتمر صحافي، إن رئيس الوزراء شينزو آبي أمر خلال اجتماع خلية الأزمة بالتصرف بأسرع ما يمكن لإنقاذ الضحايا.



وأشارت السلطات إلى أنها لا تملك أي معلومات عن عشرات الأشخاص، في وقت تحدثت وسائل إعلام محلية عن وجود ما يقارب 60 مفقودا.

وأدى التساقط غير المسبوق للأمطار خلال ثلاثة أيام إلى فيضانات هائلة وانهيارات طينية وأضرارا كبيرة أخرى.

وأدت الانهيارات في المناطق التي شيدت فيها مبان على سفوح الجبال، إلى تدمير مساكن بالكامل وغطت الوحول أحياء بكاملها.

وكان رئيس الوزراء الياباني قد ألغى جولة في أربع دول بينها بلجيكا وفرنسا، وتوجه الأربعاء إلى مقاطعة أوكاياما إحدى أكثر المناطق تضررا مع هيروشيما على أن يزور الجمعة منطقة أخرى لحقت بها أضرار فادحة.