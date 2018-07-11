وقالت ساره ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ترامب في كلمته أمام قمة الحلف في بروكسل:" اقترح أن تحترم الدول، ليس فقط التزاماتها بتخصيص 2% من إجمالي الناتج الداخلي لنفقات الدفاع، بل أن تزيدها إلى 4%".

وأوضحت أن ترامب :" كان أثار الأمر نفسه مع الحلف الأطلسي في السنة الماضية".

وأضافت:" أن الرئيس ترامب يريد أن يساهم شركاؤنا بقسط أكبر في العبء وأن يوفوا على الأقل بالتزاماتهم التي أعلنوها".

وكرر ترامب مرارا في الأسابيع الأخيرة مطالبته بأن يزيد الأوروبيون نفقاتهم العسكرية، لكن المطروح حتى الآن هو احترام الدول للتعهد بتخصيص 2 في المئة من ناتجها الداخلي لنفقات الدفاع بحلول 2024، وليس المضي إلى 4 في المئة، وهي نسبة تفوق حتى مساهمة واشنطن البالغة 3.5 في المئة.

وعلقت الرئاسة الفرنسية بأن هذا "موقف قديم لدونالد ترامب" مضيفة "ستجدونه في كثير من خطبه. إنها نقطة كلاسيكية في موقفه من النفقات داخل الحلف الأطلسي. وهو يجعل نسبة نفقات الولايات المتحدة في الناتج الإجمالي مرجعا".

وقال جان أسيلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ:" إن معظم القادة اعترفوا أنه يتعين القيام بجهود، لكنهم رأوا مقاربة الرئيس الأميركي الحسابية عبثية".