وقال ثونغتشاي ليرتويلاراتانابونغ، مفتش الصحة العامة، إن الفتية الـ12 ومدربهم الذين تم إنقاذهم في الأيام الثلاثة الماضية "اعتنوا بأنفسهم جيدا في الكهف"، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

وأضاف أن أحد أعضاء المجموعة الأخيرة المكونة من أربعة فتية ومدربهم، الذين وصلوا إلى المستشفى مساء الثلاثاء، مصاب بالتهاب بسيط في الرئتين.

وكان اثنان من المجموعة الأولى مصابين بالتهاب رئوي أيضا، وقال ثونغتشاي بأنهم سيحتاجون إلى العلاج لمدة سبعة أيام.

ونجح الغواصون في إخراج الفريق ومدربهم في مهمة عالية المخاطر داخل الممرات المغمورة بالمياه، بعد أن دخلت المجموعة الكهف في 23 يونيو.